Правительство Нидерландов должно обнародовать дополнительную информацию по сбитому над Донбассом МН17

Решение было принято на основании иска трех нидерландских медиа - NOS, RTL Nieuws и Volkskrant, передает RTL Nieuws.

"У Министерства безопасности и юстиции есть шесть недель, чтобы выполнить решение судьи. Если министерство не захочет это делать, то оно должно обратиться в высшую инстанцию - Государственный совет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за значительного резонанса вокруг катастрофы MH17 представители СМИ хотят восстановить ход событий насколько это возможно.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.