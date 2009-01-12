Газпром повторяет: Украина должна обеспечить транзит газа за свой счет

В ОАО «Газпром» в очередной раз заявляют, что Украина должна обеспечить транзит газа в Европу за свой счет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Мы уже неоднократно заявляли, что требование Украины предоставить ей бесплатно 21 млн. кубометров газа в сутки для обеспечения транзита российского газа в Европу противоречит и здравому смыслу, и действующему транзитному контракту. НАК «Нафтогаз Украины» обязан использовать на технологические нужды собственный газ, либо купить его у «Газпрома» или любого другого поставщика», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

«Как вариант – купить его у получателей экспортных объемов российского газа, идущего транзитом через территорию Украины», – добавил он.