У Ющенко отмечают, что украинская ГТС может быть лишь в одних руках
Это - национальное богатство страны
Украина не будет принимать участия в переговорах о приватизации своей газотранспортной системы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК на брифинге для прессы.
По его словам, ГТС является национальным богатством страны и потому не может идти речи о передаче ее в собственность или в аренду другой стране.
«Речь может идти только о взаимовыгодном сотрудничестве», - подчеркнул А.ГОНЧАРУК.
В свою очередь посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО рассказал, что этот вопрос не является предметом переговоров и не может быть, поскольку этого, кроме прочего, не разрешает и украинское законодательство.
Он отметил, что сегодня об этом говорят, поскольку руководство РФ не исключает такой возможности.
«Поэтому важно дать сигнал украинскому обществу, что ГТС находится и будет находиться в украинских руках», - сказал он.