У Ющенко отмечают, что украинская ГТС может быть лишь в одних руках

Украина не будет принимать участия в переговорах о приватизации своей газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК на брифинге для прессы.

По его словам, ГТС является национальным богатством страны и потому не может идти речи о передаче ее в собственность или в аренду другой стране.

«Речь может идти только о взаимовыгодном сотрудничестве», - подчеркнул А.ГОНЧАРУК.

В свою очередь посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО рассказал, что этот вопрос не является предметом переговоров и не может быть, поскольку этого, кроме прочего, не разрешает и украинское законодательство.

Он отметил, что сегодня об этом говорят, поскольку руководство РФ не исключает такой возможности.

«Поэтому важно дать сигнал украинскому обществу, что ГТС находится и будет находиться в украинских руках», - сказал он.