Кравчук: у Путина «Зальоти соцького Мусія»

Первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук прокомментировал изданию «Сейчас » поведение премьер-министра РФ Владимира Путина во время газового конфликта с Украиной:

– Для российского премьера Украина – это Тамбовская область. Есть, к сожалению, такая у Владимира Владимировича черта. Я за ним наблюдаю уже давно, встречался с ним во время подписания Беловежских соглашений, не раз видел его после того. Он забывает, что Украина – это независимое государство, и он не имеет элементарного права вмешиваться в ее внутренние проблемы, оценивать их.

Думаю, что у Путина немножко «Зальоти соцького Мусія» (название оперетты Марка Кропивницкого; в дореволюционной Российской империи «соцким» назывался низший полицейский служащий на селе, выбираемый сельской общиной). Если он говорит, что приедут наблюдатели и сядут в Киеве пить украинскую горилку, разве можно так относиться к иностранцам, которых он, очевидно, и не видел? Не все же алкоголики! Нужно из внешнего холода понять, что наши отношения стоят больше, чем цена газа.

Обком