Судный день Фирташа

История, о которой идет речь, берет свое начало в 2013 году. Летом этого года окружной суд американского штата Иллинойс выдал ордер на арест украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В США ему предъявили обвинение в том, что он-де передал взятку индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титановой руды в Индии. Казалось бы, где Индия, где США, где Фирташ, и при чем здесь титановая руда? Но все это – тесно взаимосвязано. Нужно всего лишь заглянуть в прошлое еще на несколько лет назад.

Так, начиная с 2004 года, когда Дмитрий Фирташ решил попробовать себя не только в газовом, а и в титановом бизнесе – взяв в аренду два горно-обогатительных комбината в Житомирской области и выкупив часть в государственном «Крымском титане» – бизнесмен не стал останавливаться на украинских госактивах и замахнулся на международное присутствие. В 2005-м году, с помощью российских производителей титана, ему удалось наладить неплохие связи с индийскими властьимущими. В том же году его венгерский партнер еще по газовому бизнесу Андраш Кнопп (сейчас также проходит как обвиняемый по «титановому делу») начал договариваться с индийскими чиновниками о лицензиях на добычу титановой руды в одном из штатов Индии. Все бы ничего, но благосклонность индийских чиновников приобреталась новоиспеченными титановыми магнатами за взятки. Более того, еще не «договорившись» с индусами, ушлый партнер Фирташа, действуя (по версии американского следствия) в его интересах, попытался договориться о поставках титана одной из американских компаний. По слухам, речь шла о самом крупном потребителе этого металла – корпорации Boeing. В этом-то и была ключевая ошибка дельцов: так как Boeing является крупным оборонным подрядчиком Пентагона, сделки и партнеры авиастроительного гиганта тщательно проверяются на чистоту американскими властями. Поэтому-то история о какой-то взятке в Индии и заинтересовала ФБР.

К слову, история «титанового» дела Дмитрия Фирташа – казалось бы, вообще не существенная в глазах обывателей (особенно, украинских, привыкших к окружающей нас коррупции) чертовски напоминает историю с бывшим украинским премьером Павлом Лазаренко, который попался в сети американского правосудия тоже по пустяковому поводу – за нарушение визового режима. Напомним, бывший украинский премьер был задержан в аэропорту Нью-Йорка в феврале 1999 года по подозрению в попытке нелегально проникнуть в США. Такое подозрение вызвал… его панамский паспорт. Потянув за эту хлипкую ниточку, американцы, в итоге, засадили Лазаренко в тюрьму. Параллельно, пополнив казну США немалыми суммами – начиная от залога (в 2003 году для изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест он уплатил 65 млн долларов) и штрафов (в 2006 году, помимо 9 лет тюремного заключения, его приговорили и к штрафу в 10 млн долларов) до разделения офшорных средств (в 2014 году суд в Вашингтоне постановил разделить 100 млн долларов офшорных средств Лазаренко между правительством США (75 млн) и банком на островном государстве Антигуа (25 млн).

Украина, кстати, тоже намерена начать переговоры о возвращении 280 млн долларов, выведенных Лазаренко из страны. По словам замгенпрокурора Евгения Енина, речь идет о пяти-шести юрисдикциях. «Где-то мы можем рассчитывать на возвращение полных сумм. Где-то мы будем вынуждены вести разговор о распределении этих активов», – отметил он в декабре прошлого года.

Возвращаясь к истории Дмитрия Фирташа, нельзя не отметить очевидное: вполне вероятно, что у американцев на него давно был зуб. По словам политолога-международника Тараса Чорновола, учитывая, что в США очень боятся такого понятия, как «грязные деньги», недовольство Штатов действиями украинского олигарха – очевидно. Особенно, если подкуп, в котором были использованы грязные деньги, понес за собой потери для американских компаний, имеющих тот же интерес в титановом бизнесе, что и Фирташ.

«Кроме того, Дмитрий Фирташ – носитель важнейшей для США информации об энергетических схемах Российской Федерации. Причем, речь идет не только о тех украинских «темах», в которых Фирташ принимал непосредственное участие [печально известная компания «Росукрэнерго»]. Речь идет о коррупции внутри России и, так сказать, на вынос, вокруг торговли энергоносителями с Европейским союзом», - считает Чорновил.

«Тот же Сева Могилевич, человек, который входит в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников и который также ведет к кремлевской верхушке в энергетических схемах – контролировал фирташевский «РосУкрЭнерго», - добавил он.

Таким образом, по его словам, Фирташ для США – ценный свидетель, который, имея высокие газпромовские контакты, может называть имена и фамилии тех высокопоставленных чиновников в России и в ЕС, которые были замешаны в отмывании денег, украденных в международных газовых схемах. «Ведь, в основном, и в РФ, и в ЕС, кто был при власти и мог этими схемами заниматься, тот и остался при власти», - констатирует он.

«Тут ситуация такова, что, если Дмитрий Фирташ все же попадет в ФБР, то к нему будут вопросы и по коррупционным делам в Испании и Индии, и по созданию прокладок, энергетических узлов в Венгрии и Украине… Но мы сейчас можем только гадать, высасываем из пальца, что именно ФБР может инкриминировать ему еще. Можно сказать одно – будет подниматься максимально широкий круг вопросов», - считает народный депутат от БПП, замглавы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

Рассчитывая на возможность получить ответы на такой широкий круг вопросов, для американского правительства совершенно не играет роли, какое именно дело позволяет США «взять» украинского олигарха. Возможно, поэтому ФБР и ухватилось за коррупционный скандал в далекой Индии.

Любопытно, кстати, что и индийский «титановый» проект Фирташа, со временем, был провален, несмотря на то, что компании, аффилированные с Фирташем, действительно получили разрешение на разработку титановых месторождений без тендера. Согласно материалам уголовного дела, лицензии были получены благодаря подкупу премьера интересного для Фирташа индийского штата. Доверенное лицо политика, через которое была совершена «сделка», также является одним из обвиняемых по этому делу, однако местные суды заблокировали его выдачу США. А сам премьер разбился в 2009 году на вертолете. Но проблемы у Фирташа начались лишь после того, как выборы в парламент штата в 2014-м году выиграли оппоненты почившего премьера. После этого компании, «проигравшие» фирмам Фирташа лицензии на добычу титана без тендера, и подняли эту тему на-гора, а новое правительство разорвало старые контракты.

Тем временем, следователи Федерального бюро расследований кропотливо делали свою работу. 12 марта 2014 году по запросу ФБР Дмитрий Фирташ был задержан в Вене и помещен в следственный изолятор. Правда, не задержался там надолго и был освобожден под подписку о невыезде, внеся в австрийскую казну немалую сумму залога – 125 миллионов евро. К слову, по информации иностранных СМИ, космическая сумма для залога была переведена в Австрию со счетов российского олигарха, личного друга Владимира Путина Василия Анисимова.

30 апреля 2015 года на заседании суда в Вене Фирташ отказался от добровольной экстрадиции в США. Однако, 21 февраля 2017 года апелляционный суд в Австрии принял решение, что экстрадиция украинского олигарха в США допустима, а окончательное решение об этом должен принять министр юстиции.

Тонкость тут еще и в том, что запрос на экстрадицию Фирташа поступил не только от США, а и от Испании (где газовому олигарху инкриминируют отмывание денег). Решение по подобным запросам – кому выдать подозреваемого первоочередно – теперь также принимает министр юстиции Австрии (уже несколько лет, после того, как его долгое время критиковали за связи с зятем казахского президента, министр очень активен в вопросах борьбы с коррупцией и отмывания денег).

Напомним, в ноябре прошлого года Испания выдала ордер на арест украинского олигарха. Он подозревается в участии в организованной преступной группировке и отмывании средств. По идее, по этому делу Дмитрия Фирташа должны были арестовать тогда же, в ноябре. Однако, как сообщали австрийские СМИ, этого не произошло именно потому, что в правительстве Австрии было принято решение довести дело о возможности экстрадиции Фирташа в США до конца (на момент появления испанского ордера уже была известна дата рассмотрения «американского дела»).

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Украине Дмитрию Фирташу также грозит арест. «Но очень важно, чтобы он не попал в Украину. Возвращение Фирташа стало бы плохой новостью для Украины», - убежден Тарас Чорновил.

Дело в том, что у нас олигарха вряд ли удастся отправить за решетку, учитывая критически слабую и прогнившую коррупционную судебную систему и самый мягкий в Европе Уголовный кодекс в части экономических преступлений. «Он сразу же выйдет на волю, уплатив залог, и будет создавать здесь проблемы, поскольку Украина не выдает своих граждан другим государствам, согласно Конституции», - считает он.

С другой стороны, особых позитивных моментов от экстрадиции Фирташа в США для Украины тоже не будет, уверен Чорновил: «Может начаться перераспределение бизнеса Фирташа, его активов. А это может сопровождаться не самыми цивилизованными вещами, что, безусловно, не пойдет на пользу имиджу Украины в мире».

На данный момент Дмитрий Фирташ задержан и, если соответствующее решение будет принято министром юстиции Австрии, его могут экстрадировать в Испанию в течение 60-ти дней. Но если за это время Австрия не выдаст Испании украинского олигарха, европейский орден на арест потеряет силу.

Как бы там ни было, по мнению директора аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолия Баронина, это нельзя считать затягиванием времени для экстрадиции украинского олигарха в США. «Тут вопрос не в затягивании, а в нахождении более, скажем так, удобного и простого решения с технологической точки зрения», - считает он.

Другими словами, когда Испания получит ответы на свои вопросы, допросить Дмитрия Фирташа получат возможность и американские следователи.

То есть, вполне вероятно, что по истечению этого 60-тидневного срока и сроков для оспаривания решения об экстрадиции в США в Верховном суде Австрии и в Европейском суде по правам человека, Дмитрий Фирташ все же отправится в Америку.

Интересно, имеется ли у него там недвижимое имущество, чтобы во время судебных разбирательств спать не на тюремной койке, а находиться под домашним арестом, как у Павла Лазаренко? Скоро узнаем.

Татьяна Урбанская