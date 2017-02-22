Губернатор Степанов закупит 77 автомобилей для полицейских Одещины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В селах Одесской области такой разгул преступности, что люди в сумерки боятся выйти из дома. Полная безнаказанность. Люди запуганы. О каком туризме мы говорим, если даже местные живут в страхе. На ближайшей сессии областного совета, 17 марта, я вношу предложение о закупке 77 автомобилей для групп быстрого реагирования. Выходит по 3 на каждый район. Это позволит нашей полиции действительно быстро реагировать на преступления, а людям перестать, наконец, бояться. Это продолжение нашей совместной работы с Нацполицией в сфере безопасности в области. Мы начали с пьяных на дорогах и совместного патрулирования, теперь продолжаем», - отметил Степанов.

По словам главы Одесской обладминистрации, реализация данной инициативы станет возможной, поскольку в области есть перевыполнение бюджета. Благодаря программе легализации зарплат Одещина располагает дополнительными 27 млн. гривен.

Инициативу губернатора Одесской области прокомментировал народный депутат Борислав Береза.

«Можно долго говорить о разгуле преступности и отсутствии безопасности, а можно пытаться менять ситуацию. Эта инициатива мне нравится. Главное, чтобы помогло. Смущает, правда, что нарушена одесская традиция и вместо сбора антикоррупционного форума, глава области решил реальными действиями изменить ситуацию. Надеюсь, что сможет», - написал он на своей странице в Facebook.