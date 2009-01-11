Еврокомиссия приняла во внимание заявление Тимошенко

Еврокомиссия приняла во внимание заявление Украины относительно транзита газа, считая, что оно не противоречит протоколу о мониторинге.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Комиссия приняла во внимание заявление Украины, полученное сегодня во второй половине дня, которое является сводкой фактических подтверждений того, что входит в подписанный вчера вечером протокол о границах компетенции (мониторинговой миссии – УНИАН) и, в определенных случаях, украинской интерпретацией того, что было согласовано”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом по мнению Еврокомиссии, заявление Украины не предлагает ничего добавлять или исключать из подписанного протокола.

В Комиссии корреспонденту УНИАН не уточнили содержание полученного заявления, отметив лишь, что заявление было получено непосредственно от правительства Украины. В пресс-службу правительства дозвониться не удалось.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе. В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что украинская позиция продолжает строиться на 5-ти основных пунктах: Украина не прекращала транзит газа в Европе; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь употребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.