Климкин объяснил, почему постоянное членство России в Совбезе ООН - фундаментальная проблема

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН по поводу нерешенных конфликтов в Европе.

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"В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность - активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки... по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту. Это может быть задействовано каждый раз, когда Россия решит, что это отвечает ее интересам. Если такого рода агрессия будет происходить беспрепятственно, каждый затяжной конфликт может стать горячим по-настоящему в любой момент, когда государство-агрессор будет продолжать создавать новые угрозы и вызовы в других местах", - подчеркнул Климкин.

"Фундаментальной проблемой для Организации Объединенных Наций является то, что архитектор этой стратегии сидит за этим столом как постоянный член Совета безопасности ООН. Принимая торжественное обязательство по поддержанию мира и безопасности, Россия вместо этого прибегла к нарушению документов, которые действительно были разработаны как "краеугольные камни" мира – Устава ООН, Парижской хартии для новой Европы и Хельсинского заключительного акта", - заявил Климкин.