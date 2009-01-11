Подписанный протокол для Украины более жесткий, чем прежний вариант

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что подписанный протокол о взаимном допуске экспертов на газотранспортные системы и создание многосторонней мониторинговой комиссии за транзитом газа является для Украины более жестким, чем его предыдущий вариант, подписанный вице-премьер министром Григорием НЕМЫРЕЙ в Брюсселе 9 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ по итогам переговоров в Киеве, которые завершились в ночь с субботы на воскресенье.

«Есть такая позиция, которая достаточно существенно обсуждалась Украиной – это доступ к контролю газовых хранилищ Украины, но только в той части, в которой необходимо для обеспечения стабильности транзита российского газа в Европу. С российской стороны не предусмотрено этим протоколом контроля хранилищ Российской Федерации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что положения о допуске экспертов к контролю за транзитом газа, а также к поставкам газа в украинскую газотранспортную систему являются зеркальными для украинской и российской сторон.