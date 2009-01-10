Тимошенко встретила Тополанека в аэропорту

Премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК прибыл в Киев из Москвы, где проводил переговоры с руководством России относительно возобновления транспортировки природного газа в Европу через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту “Борисполь” М.ТОПОЛАНЕКА встречала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером предусматриваются переговоры Ю.ТИМОШЕНКО с М.ТОПОЛАНЕКОМ, после которых может состояться подписание протокола о создании международной комиссии по контролю над снабжением и транспортировкой газа из России в Украину.

Этот протокол в субботу подписали Россия и Евросоюз.