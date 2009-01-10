У Тимошенко с радостью восприняли информацию из секретариата Ющенко

Тема участия «РосУкрЭнерго» не должна доминировать в украинско-российских газовых переговорах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день этот вопрос для правительства давно закрыт, и отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны строиться без участия каких-либо посредников.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что в правительстве считают, что соглашения о поставках газа в Украину могут быть подписаны лишь при соблюдении двух ключевых условий: ликвидация посредников, в частности «РосУкрЭнерго», и параллельное повышение цены на газ и его транзит.

Также А.ТУРЧИНОВ отметил, что в правительстве приветствуют заявления Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что Президент также выступает за ликвидацию посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией.

«Мы с радостью восприняли информацию, которую озвучил СОКОЛОВСКИЙ. Впервые со стороны Секретариата Президента мы получили поддержку действий правительства о ликвидации теневых посредников», - заявил А.ТУРЧИНОВ, выразив надежду, что этой позиции Секретариат Президента будет придерживаться и в дальнейшем.