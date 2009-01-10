Уполномоченный Президента: Украина идет на все возможные компромиссы

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что информация о том, что Украина отказывается подписывать трехсторонний протокол по мониторингу транзита газа через ее территорию, не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Ни одного слова правды нет в том, что украинская сторона не согласилась подписывать взаимоприемлемый документ, я подчеркиваю – взаимоприемлемый документ», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день международные эксперты работают в Украине, и есть готовность расширить список таких экспертов по предложению России. «Вопрос обсуждается, и Украина идет на все возможные компромиссы», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ. При этом он отметил необходимость того, чтобы эта группа экспертов работала не только на территории Украины, но и на российских объектах, которые обеспечивают поставки газа в Украину.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на всех газоизмерительных станциях, расположенных в западной части Украины, представители «Газпрома» работают на постоянной основе, и если Россия хочет увеличить число наблюдателей, то Украина готова на это.

Вместе с этим Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что представители НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день на газоизмерительных станциях на территории России испытывают довольно серьезные сложности в работе. «Проще говоря, их не допускают для выполнения своих служебных обязанностей», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 января "Газпром" опубликовал протокол о создании Международной экспертной комиссии по контролю за транзитом природного газа через Украину, в котором говорится, что комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа. Этот документ уже подписан российской стороной, однако пока не подписан со стороны Еврокомиссии и Украины.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера, 9 января, сообщила, что Украина готова подписать протокол, предложенный Россией, при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов.

«Именно в таком зеркальном варианте, когда обе страны – Украина и Россия имеют одинаковые права относительно доступа экспертов, мы подпишем такой протокол, как можно скорее», - сказала она.

Между тем заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня, 10 января, заявил, что сутью протокола о создании такой комиссии является подчинение украинской газотранспортной системы «Газпрому». «Суть такого протокола - это, по сути, подчинить украинскую сторону “Газпрому”, предоставить российской стороне полный контроль над украинской газотранспортной системой и де-факто положить начало процессу экспроприации украинской газотранспортной системы российской стороной», - сказал он.

Также К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что Украина еще не получала официального предложения России о создании международной комиссии по мониторингу транзита природного газа через территорию Украины.