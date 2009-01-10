Ющенко посетит Венгрию и Польшу

В понедельник, 12 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Венгерскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в венгерском городе Ниредьгаза состоится рабочая встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Венгерской Республики Ласло ШОЙОМОМ.

Во время встречи планируется обсудить дорожную карту двустороннего сотрудничества на текущий год, в первую очередь, в экономической и гуманитарной сферах.

Важной темой встречи, как ожидается, будет ситуация, сложившаяся с транзитом российского природного газа через территорию Украины европейским потребителям.

Позже, 14 января, Президент Украины осуществит рабочий визит в Республику Польша. Визит будет проходить по приглашению польской стороны.

В ходе визита запланированная встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Стороны планируют обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, инициативу ЕС «Восточное Партнерство», актуальные вопросы двусторонних отношений и тому подобное.

Отдельной темой станет ситуация с поставками в Европу российского природного газа.