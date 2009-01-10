У Балоги истолковали «газовое молчание» Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что Москва искусственно создала газовый кризис в Украине, чтобы премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО получила политические дивиденды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, обострение спора относительно поставок российского газа в Украину и страны Европы вызвало большую обеспокоенность каждого украинца, кроме премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, “которая уже две недели делает вид, будто этой проблемы совсем не существует”.

При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ считает, что именно на Кабинете министров лежит полная ответственность за очередное противостояние между Украиной и Россией по газовому вопросу. “Поэтому очевидное самоустранение премьера от участия в урегулировании существующих недоразумений не только удивляет, но и вызывает сомнения в том, действительно ли Ю.ТИМОШЕНКО действует в интересах своего государства”, - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что премьер-министр имела целый год, чтобы провести и успешно завершить украинско-российские переговоры относительно объемов и цены импортированного топлива. “Президент еще в начале года дал правительству четкие директивы относительно двустороннего диалога с Москвой, исходя из конкретных количественных и ценовых параметров. Стремительное падение цены на нефть на мировых рынках, от чего напрямую зависит стоимость газа, создало для Украины дополнительные благоприятные возможности для заключения взаимовыгодного контракта на поставки российского топлива за реальную рыночную цену”, - отметил он.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, не смогла дать обоснованного объяснения, почему до конца года газовый договор с Россией так и не был подписан. “Она и словом не вспоминает о собственных обещаниях, которые осенью щедро раздавала перед телекамерами, о скором документальном оформлении газовых поставок на 2009 год”, - заявил заместитель главы Секретариата Президента, отметив, что, таким образом, в этом вопросе в который раз подтвердился “кричащий непрофессионализм экономического блока правительства, в результате чего Украина стала объектом грубого давления и неприкрытого шантажа со стороны Кремля”.

«В настоящее время, когда к украинско-российскому газовому конфликту приковано внимание всего мира, премьер-министр Украины демонстрирует удивительную апатию. Очевидно, она просто не хочет лишний раз нервировать Владимира ПУТИНА - своего коллегу и негласного патрона. В ситуации, когда Россия ведет себя как рэкетир и вымогатель, руководитель правительства обязана решительно стать на защиту национальных интересов. Вместо этого Ю.ТИМОШЕНКО абсолютно сознательно отошла в тень, что фактически означает подыгрывание Москве в ее сценарии «выкручивания рук» Киеву. То есть во время, когда Европа поддерживает Украину в газовом противоборстве с Россией, наш премьер ведет себя как сообщник Кремля», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Заместитель главы Секретариата провел параллели между нынешним поведением Ю.ТИМОШЕНКО и ее позицией во время конфликта между Грузией и Россией летом прошлого года. Тогда, отметил он, «премьер всячески выкручивалась, чтобы избежать публичного осуждения российской военной агрессии против суверенной Грузии. Ведь Россия развернула боевые действия на Кавказе, в частности, из-за стремления блокировать возможности строительства газопровода из Центральной Азии в Европу, что позволит европейским потребителям ослабить свою зависимость от российского газа”.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, Москва искусственно создала газовый кризис в Украине, чтобы дать Ю.ТИМОШЕНКО дополнительные козыри в ее внутриполитической борьбе, в том числе на будущих президентских выборах. “Ведь именно на лидера «бело-сердечных» ставит Кремль как на главного соперника действующего главы государства, который еще до избрания на эту должность вызывал антипатию у российского руководства. Сейчас, в условиях экономического кризиса, дефицит газа создается «под Ю.ТИМОШЕНКО», которая получила еще один повод для широкого использования в агитационно-обличительной риторике”, - считает заместитель главы Секретариата Президента.

Он предположил, что премьер непременно воспользуется кризисной ситуацией с газоснабжением в собственных политических целях. “Когда градус украинско-российского газового спора достигнет максимальной отметки, а дефицит топлива для украинских потребителей станет слишком критическим, Ю.ТИМОШЕНКО будет перекладывать ответственность за это на Президента, чтобы получить новые политические бонусы”, - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отмечая, что такая тактика уже применялась, когда премьер хотела оправдаться за раскрученную инфляцию и кризисные явления в экономике.

«Следовательно, вскоре вся страна может увидеть очередной пример того, как Ю.ТИМОШЕНКО меняет национальные интересы на собственные политические дивиденды. Ведь только в условиях искусственного созданного кризиса нынешний премьер черпает для себя поводы для громких обвинений, которые потом оказываются голословными. Это очень грязная игра без правил, в которой проигрывает общество и государство. Такое поведение премьера, хотя и прогнозируемое, однако неприемлемое», - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.