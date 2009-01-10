Пока Черновецкий отдыхает, киевляне мерзнут - Андриевский

Принятие городского бюджета на 2009 год, создание штаба по мониторингу ситуации в энергетической системе, принятие Антикризисного плана противостояния финансовому кризису – именно эти вопросы должны быть рассмотрены на внеочередной сессии Киевсовета, которую немедленно обязана созвать киевская власть. Так считает один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий Андриевский.

«Холодные батареи в квартирах киевлян – последствие полной бездеятельности власти, - считает Дмитрий Андриевский. – Пока Черновецкий отдыхает, столица живет без бюджета, а ее жители мерзнут. Ведь без принятого бюджета никто даже мазута для поддержки системы отопления купить не может».

По убеждению Дмитрия Андриевского, бездеятельность мэра можно объяснить разве что отсутствием у него интереса к реальным нуждам города. Когда властям нужно было решать земельные вопросы, они созывали сессию и внеочередно, и даже на следующий день после парламентских выборов. Как, например, 1 октября 2007 года, когда прочерновецкое большинство раздало за день свыше 2 000 гектаров столичных земель.

«Беспомощность Черновецкого – лишь иллюстрация полного коллапса системы украинской власти. Когда речь шла о собственных политических интересах, так называемые лидеры государства не вылезали из телевизионных экранов. А когда на повестку дня был вынесен вопрос стратегической важности, они разъехались по отпускам. Даже заседания СНБО никто не проводил, хотя решение газового кризиса относится к компетенции именно этого органа», - прибавляет политик.

Напомним, первый заместитель городского председателя Киева Анатолий Голубченко заявил о намерении приобрести 78 000 тон мазута, которых столице хватило бы на месяц. Но он не сумел сказать когда город будет готов заплатить за этот мазут, ведь бюджет Киева до сих пор не принят, отмечают в пресс-службе лидера Украинской селянской демократической партии Дмитрия Андриевского.