Франция осудила признание Россией паспортов "Л/ДНР"
Франция сегодня, 20 февраля, осудила решение России временно признать паспорта, выданные сепаратистами на Донбассе, заявив, что это не соответствует духу минских договоренностей.
Как пишет Reuters, на регулярном брифинге министерство иностранных дел Франции заявило: "Франция сожалеет об этом решении."
В заявлении отмечается, что Париж хочет, чтобы Москва сосредоточилась на использовании своего влияния на сепаратистов с Донбасса для обеспечения выполнения минских договоренностей. "Это единственный путь обеспечения прочного урегулирования кризиса на востоке Украины", – добавили в МИД Франции.
Подобное заявление сделал и спикер федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.
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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».
Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.