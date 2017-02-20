Франция осудила признание Россией паспортов "Л/ДНР"

Как пишет Reuters, на регулярном брифинге министерство иностранных дел Франции заявило: "Франция сожалеет об этом решении."

В заявлении отмечается, что Париж хочет, чтобы Москва сосредоточилась на использовании своего влияния на сепаратистов с Донбасса для обеспечения выполнения минских договоренностей. "Это единственный путь обеспечения прочного урегулирования кризиса на востоке Украины", – добавили в МИД Франции.

Подобное заявление сделал и спикер федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.