Ющенко назвал колоссальный минус госбюджета-2007

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал колоссальным минусом отсутствие в проекте государственного бюджета на 2007 год предложений относительно уменьшения налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе.

По словам Президента, это свидетельствует о проигранном диалоге власти с бизнесом.

«По моему убеждению, политика формирования здоровых отношений с бизнесом должна основываться на постепенной минимизации налоговой нагрузки, ведь когда коммерческие структуры облагают налогом больше 40%, отношения власти и бизнеса тенизируются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что сейчас предприниматели на пенсионные, страховые отчисления, отчисления по безработице и другие социальные нагрузки вынуждены тратить 36% полученных средств, плюс 25% налога на прибыль. «Чтобы произошла высокого уровня легализация, необходимо уменьшить премии и косвенные налоги», - считает Президент.

Выход он видит в уменьшении социального налога, для чего необходимо провести реформирование пенсионной, социальной и страховой системы. «Нужно предоставить молодому поколению возможность самостоятельно отчислять средства для своего пенсионного обеспечения. Вместе с тем, государство возьмет на свои плечи действующую пенсионную систему. Альтернативная пенсионная модель, альтернативное страхование по безработице уже есть в России, Молдове, не говоря уже о странах Восточной Европы. В Украине политика таких изменений должна приобрести очертания в концепции бюджета 2007 года», - считает Президент. Он заверил, что обратит на это особое внимание при рассмотрении проекта госбюджета на 2007 год.