Рада должна отреагировать на признание Москвой "паспортов Л/ДНР" - глава комитета ВР по иностранным делам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

“Признание Москвой документов террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” — это очередное свидетельство того, что Москва будет продолжать эскалацию, усиливать оккупацию ОРДЛО”, - отметила она.

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По мнению депутата, важно, чтобы парламент не позволил никаким провокаторам раскачивать ситуацию, поэтому украинский парламент должен выступать как одна национальная сборная.

Также Гопко отметила, что ключевым ответом на внешнюю оккупацию должно быть продолжение реформ в Украине.

По ее словам, встреча в Мюнхене показала, что Украина имеет поддержку на международном уровне, и парламенту Украины очень важно начать делать важные шаги – в частности, с обновления состава Центральной избирательной комиссии, с обновления Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

53-я Международная конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 17 по 19 февраля. В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди них - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Джеймс Маттис, сенатор-республиканец Джон Маккейн, лидеры европейских государств.

Президент Петр Порошенко по результатам переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом «на полях» конференции заявил, что Украина получила очередное подтверждение мощной мировой поддержки в борьбе с агрессией РФ.