Миллер готовится возобновить транзит газа через Украину уже сегодня

Документ о создании международного механизма обеспечения транзита российского газа через Украину будет подписан в течение пятницы, после этого поставки возобновятся, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. "Мы рассчитываем, что в течение сегодняшнего дня будет подписан протокол о создании международного независимого механизма об обеспечении транзита российского газа через территорию Украины, и буквально сразу возобновим поставки", - сказал Миллер.

РИА Новости