Турчинов призвал не прикрывать экстремизм памятью героев Небесной сотни

Об этом говорится в обращении Турчинова по случаю Дня памяти героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба СНБО.

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"Важно, чтобы памятью героев не прикрывали политическую конъюнктуру и экстремизм, так же как и бездействие и предательство. Герои Небесной сотни отдали свои жизни, чтобы Украина жила и была независимой, демократической и европейской. Наш долг – сделать все для этого!" – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, в Украине, согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.

В Киеве в эти дни состоится ряд массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция переведена на усиленный вариант несения службы.