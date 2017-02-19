Нардеп Соболев во время беспорядков бил полицейского - СМИ

Об этом сообщили в эфире "Громадського" вечером 19 февраля, передает Украинская правда. Отмечается, что инцидент произошел после того, как полиция задержала нескольких участников акции протеста, в т.ч. - руководителя "движения ОУН" Николая Коханивского.

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"Нардеп Егор Соболев и нардеп Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь, где и задержали участников акции. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что кордон полиции при этом не пропускал нардепов через заграждение, установленное для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий в центре Киева 18-22 февраля.

Депутат Егор Соболев бьет полицейского по каске pic.twitter.com/nEKhBXNBlA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 19, 2017

Позже, как отмечает "Громадське", Соболев заявил, что пострадал во время столкновений с полицией.

Депутату Егору Соболеву разбили лицо во время столкновений с полицией pic.twitter.com/8tVOtWnsHk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 19, 2017

В комментарии журналистам Соболев заявил, что власть "мобилизовала несколько тысяч людей в форме, бронежилетах, касках и с оружием, и отметила годовщину гибели Небесной сотни, растерзала митинг на Институтской в поддержку запрета "торговли на крови", несколько человек оказались в скорой, нескольких задержали".

На вопрос, что у него с лицом (повреждение на щеке в районе губы, заметны следы крови), нардеп отметил: "Встреча с новой полицией, которой я показывал свое удостоверение, говорил, что я народный депутат, видел, что они и сами это знают. В отличие от старого "Беркута", у них есть указание не пропускать даже народных депутатов".

Также он объяснил свой удар полицейского: "Я пытался прекратить драку и дать возможность людям пройти. Была огромная давка, люди стали бить ногами, получать дубинки. Я пытался отталкивать правоохранителей, чтобы этого не произошло, представлялся им и показывал им удостоверение".

Как известно, ранее нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев пытались прорваться через кордон полиции на улице Институтской в направлении Банковой с элементами палатки для его дальнейшей установки там и проведения акции в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

Позже они переместились на Майдан, где кордон полиции не давал участникам "блокадного вече" попасть с Европейской площади на Крещатик и также произошли столкновения. В результате стычек полиция задержала несколько человек, в т.ч. руководителя "движения ОУН" Коханивского, пострадали около 10 человек, также ранения получил 1 полицейский.

Днем 19 февраля после акции у Стеллы Независимости в центре Киева - "вече" в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, участники мероприятия направились в администрацию президента. Там участники акции установили палатку и заявили, что планируют остаться там на ночь и обустроить "редут".