Украина предоставила ЕС полную информацию о транзите российского газа

Украинская делегация предоставила европейским представителям полную информацию о ситуации с прекращением «Газпромом» поставок газа в Украину для последующей его транспортировки в страны ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» cообщил из Брюсселя Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Сегодня украинская делегация предоставила всем присутствующим на заседании исчерпывающую информацию о том, когда, в какие дни, часы, минуты и где была приостановлена или сокращена подача газа в Украину с российской стороны», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на данный момент ситуация по газовому вопросу находится «в стадии активного обсуждения».

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать на уровне хозяйствующих субъектов - НАК «Нафтогаз» и «Газпрома».

В тоже время, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, сам факт присутствия двух делегаций в Брюсселе свидетельствует о заинтересованности Евросоюза в успешном результате переговоров.

«Надеемся, что эпопея переговоров в скором времени завершится, и мы восстановим наши дружеские и нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией», - сказал он.