Украина предоставила ЕС полную информацию о транзите российского газа
Ситуация - «в стадии активного обсуждения»
Украинская делегация предоставила европейским представителям полную информацию о ситуации с прекращением «Газпромом» поставок газа в Украину для последующей его транспортировки в страны ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» cообщил из Брюсселя Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.
«Сегодня украинская делегация предоставила всем присутствующим на заседании исчерпывающую информацию о том, когда, в какие дни, часы, минуты и где была приостановлена или сокращена подача газа в Украину с российской стороны», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.
По его словам, на данный момент ситуация по газовому вопросу находится «в стадии активного обсуждения».
При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать на уровне хозяйствующих субъектов - НАК «Нафтогаз» и «Газпрома».
В тоже время, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, сам факт присутствия двух делегаций в Брюсселе свидетельствует о заинтересованности Евросоюза в успешном результате переговоров.
«Надеемся, что эпопея переговоров в скором времени завершится, и мы восстановим наши дружеские и нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией», - сказал он.