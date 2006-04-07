Азаров советует Пинзенику уйти в отставку

Глава политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что министру финансов Украины Виктору ПИНЗЕНИКУ после заявлений об опасениях за стабильность бюджета следовало бы уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если министр финансов и его первый заместитель такое говорят, что должна заявлять оппозиция? Оппозиции надо заявить о том, что в таком случае им бы пора обоим отправляться в отставку», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что именно нынешнее руководство Министерства финансов и правительство несут ответственность за бюджет 2006 года, поскольку именно они его готовили и подавали на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, 29 марта с.г. министр финансов Украины В.ПИНЗЕНИК высказал обеспокоеность результатами выполнения государственного бюджета в первом квартале текущего года. В.ПИНЗЕНИК отметил, что на сегодня планы бюджетных поступлений в марте выполнены на 77%.