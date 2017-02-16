Нардеп: Без решения энергетических проблем мы даем России ключи от нашей национальной безопасности (видео)

Об этом заявил народный депутат фракции “Народный фронт” Сергей Высоцкий в эфире “5 канала”.

“Я понимаю аргументы украинской стороны. И мне понятно, что для власти, Кабинета министров, даже для меня как депутата, сейчас оставить людей в конце зимы без отопления, без электроэнергии, это будет еще большей бедой, чем сейчас завезти поезд с углем с неподконтрольной территории. Но эта блокада - это симптом проблемы”, - сказал Высоцкий.

Читайте такжеПутин "пугает" Меркель "рисками" транзита газа в Европу через Украину

“Мне, как парламентарию, в 2014 году рассказывали некоторые люди, что выгодно покупать газ у “Газпрома”. Но правительство Яценюка приняло политическое решение, что мы не можем в состоянии войны с Россией закупать газ у агрессора и зависеть от страны-агрессора. Да, нам говорили, что это невозможно, однако, Правительство Яценюка и наш парламент сумели реализовать эту идею”, - подчеркнул представитель “Народного фронта”.

Сергей Высоцкий отметил, что проблему следует решать не дубинками и блокадами, а политическими переговорами.

“Видеть расчеты и думать на следующий сезон, как мы можем диверсифицировать поставки угля, потому что мы не можем закупать ресурсы у анклавов, которые зависят от России. Фактически мы даем им долю от нашей экономики, от нашей политики, от решений - ключи к национальной безопасности и обороны, потому что мы понимаем, что Л/ДНР никакие не республики, а оккупированные территории, которые зависят от Москвы”, - резюмировал Высоцкий.