Яценюк 18 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщает пресс-служба НФ, по приглашению организаторов конференции Яценюк выступит на сессии «Линии разлома в Евразии». Среди других выступающих сессии также будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Начало сессии – 18 февраля в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция Мюнхенской конференции по безопасности: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/

В рамках конференции также запланированы рабочие встречи лидера «Народного фронта».