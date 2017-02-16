Яценюк 18 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
15:07, 16 февраля 2017Политика
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Лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Как сообщает пресс-служба НФ, по приглашению организаторов конференции Яценюк выступит на сессии «Линии разлома в Евразии». Среди других выступающих сессии также будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.
Начало сессии – 18 февраля в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция Мюнхенской конференции по безопасности: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/
В рамках конференции также запланированы рабочие встречи лидера «Народного фронта».
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