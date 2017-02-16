В команде Трампа вторая потеря: кандидат в министры снял свою кандидатуру
СМИ сообщают, что отставка кандидата обусловлена нехваткой голосов в Сенате для утверждения его кандидатуры.
В США кандидат на пост министра труда – бизнесмен Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру. Об этом говорится в сообщении на его сайте.
"После тщательного обдумывания и обсуждения с моей семьей я решил отказаться от выдвижения на пост министра труда. Я хочу поблагодарить президента Дональда Трампа за выдвижение...», - сказал Пуздер.
В то же время некоторые СМИ предполагают, что такое решение Пуздера обусловлено нехваткой голосов в Сенате для утверждения его кандидатуры, пишет The Washington Post.
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Голосование должно было состояться сегодня, 16 февраля. При этом о планах Пуздера снять кандидатуру также не знали и в Белом доме.
Пуздер возглавляет компанию CKE Restaurants, владеющая фастфудами Сarl's Jr и hardee's. В декабре 2016 года Трамп предложил ему занять пост министра труда.
Как сообщал УНИАН ранее, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.