Тимошенко: будет газ - будет транзит

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обсудила с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозу ситуацию, связанную с прекращением поставок Россией газа для стран Европейского Союза, сообщает Правительственный портал.

Юлия Тимошенко заверила, что если Россия возобновит снабжение газа для стран ЕС, то Украина обеспечит его бесперебойный транзит.

Юлия Тимошенко и Жозе Мануель Баррозу договорились о безотлагательном направлении технических экспертов ЕС, которые бы проводили постоянный мониторинг объемов природного газа, который поставляет Россия для нужд стран Евросоюза.

Обе стороны считают необходимым продолжением переговоров между НАК «Нефтегаз» и ОАО «Газпром» в конструктивном русле.

Премьер-министр также сообщила Президенту Еврокомиссии о том, что Украина обеспечивает свои потребности природным газом собственной добычи и природным газом, который был накоплен Украиной в хранилищах в теплый период года.