Газпром предъявит в Брюсселе транзитный контракт

Представители "Газпрома" намерены провести 8 января в Брюсселе переговоры по поставкам газа в Европу с Еврокомиссией и Европарламентом. Об этом во вторник вечером на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

На предстоящей встрече представители "Газпрома", в частности, планируют ознакомить европейских партнеров с контрактами на транзит газа через территорию Украины. Ожидается, что делегация "Газпрома", которую возглавит Миллер, проведет в Брюсселе встречи с председателем Европарламента Хансом-Гертом Поттерингом и еврокомиссаром по энергетике Андрисом Пиебалгсом. Миллер также может встретиться и с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, делегация Еврокомиссии, которая находится в Украине по приглашению официального Киева для изучения проблем транзита газа РФ в Европу, получила доступ ко всем материалам, кроме газовых контрактов с Россией, но Украина готова предоставить их, если согласится "Газпром", сообщил первый заместитель главы секретариата президента Украины Александр Шлапак.