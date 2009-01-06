Украина готова предоставить Еврокомиссии газовые контракты с РФ

Делегация Еврокомиссии, которая находится в Украине по приглашению официального Киева для изучения проблем транзита газа РФ в Европу, получила доступ ко всем материалам, кроме газовых контрактов с Россией, но Украина готова предоставить их, если согласится "Газпром", сообщил первый заместитель главы секретариата президента Украины Александр Шлапак.

"Мы предоставили им все необходимые материалы, более того, группа имела возможность побывать на диспетчерском пункте "Укртрансгаза"и посмотреть в реальном режиме времени, каким образом происходят поставки газа в Украину и каким образом Украина поставляет газ в европейские страны. (Группа) получила все необходимые материалы, которые запросила, с переводами и комментариями", - сказал Шлапак на пресс-конференции во вторник. "Единственное, что мы пока не можем предоставить, это наши контракты, поскольку на это необходимо согласие другой стороны. Однако мы заявили, что в случае согласия другой стороны, которой выступает "Газпром", у нас не будет возражений, чтобы предоставить (делегации ЕК) все контракты, на базе которых до сегодняшнего дня происходило наше сотрудничество с российской стороной", - отметил чиновник.

По его словам, члены делегации ЕК не готовы делать оценок, кто прав, а кто виноват в газовом споре между Россией и Украиной, "их задача - снять максимально информацию".

Как сообщалось ранее, в Киев в понедельник прибыла полномочная делегация Европейской комиссии для обсуждения вопросов сотрудничества в газовой сфере. Во вторник члены делегации встречались с украинскими должностными лицами в секретариате президента Украины. Выводы комиссии должны быть обнародованы в специальном сообщении для прессы в ближайшее время. Европейские потребители, по данным "Газпрома", из-за отбора газа Украиной с 1 по 4 января недополучили 65,3 миллиона кубометров "голубого топлива". Россия потребовала от Украины возместить эти объемы из собственных резервов. Глава "Газпрома"Алексей Миллер накануне заявил, что последние дни Украина осуществляет несанкционированных отбор российского газа на территории своей страны, "и объем фактически воровства день ото дня возрастает". Во вторник полностью прекратились поставки российского газа через Украину в Македонию, Хорватию, Болгарию, Турцию и Грецию. Турция сообщила, что Россия увеличила поставки газа по трансчерноморской магистрали "Голубой поток". Объем поставок российского газа, поступающего через Украину, в Чехию сократился во вторник на 75%, Польшу - на 85%. Австрия сообщила, что с утра получает лишь 10% российского газа от оговоренных объемов, а остальные 90% покрываются за счет "голубого топлива", накопленного в подземных хранилищах.

РИА Новости