В местные прокуратуры в прошлом году назначено 450 новых прокуроров - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня во время совещания по итогам работы ГПУ за год.

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«В прошлом году состоялись очередные конкурсы на замещение вакантных должностей в местных прокуратурах, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и комплектование принципиально нового органа - Генеральной инспекции ГПУ. По результатам их проведения в прокуратуры базового звена на сегодняшний день назначено 450 новых прокуроров, из которых 93% - это кандидаты, не имевшие стажа работы в прокуратуре. Они прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности, и сегодня заместили вакансии в базовом звене прокуратуры", - сказал он.

Луценко также отметил, что «вливание новой крови» в систему прокуратуры – не единовременный акт, а постоянная работа.