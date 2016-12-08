Луценко: Финальный удар по советской системе - это отделение прокуроров и следователей

Об этом в интервью интернет-изданию «Цензор.Нет» заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Следствие уйти из Генеральной прокуратуры в ГБР. Если мы создадим ГБР в январе, оно заработает в следующем ноябре. Тогда мы сможем до конца года получить дееспособную структуру, которая заберет отсюда следствие. И наконец советская модель, когда следователь и прокурор сговариваются в одном кабинете, будет уничтожено», - подчеркнул он.

Также Луценко отметил, что на сегодняшний день реформирование прокуратуры продолжается, в частности, проходят открытые тесты и конкурсы на должности в местные прокуратуры с привлечением в комиссии представителей общественности.

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«Каждый третий руководитель местных прокуратур и еще 2,5 тысячи кандидатов на 600 вакансий проходят сейчас через этот процесс. Моя гордость в том, что тогда не из системы было только 12% кандидатов. Сейчас - 73%. Люди начинают верить в возможность перемен. А потом - трава пробьется через асфальт. Эти люди через год-два смогут подняться на областной уровень. Где с апреля также запускается уже конкурсная система назначений. В следующем году заработает и прокурорское самоуправление, и уже не я, а определенный орган будет снимать и назначать на должности», - отметил Генпрокурор.