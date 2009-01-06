Ющенко направил телеграмму руководству Европейского Союза

Президент Украины Виктор Ющенко направил телеграммы руководству Европейского Союза, а также руководителям европейских государств – потребителей российского природного газа. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Считаю необходимым поинформировать Вас, что на утро 6 января 2009 года ОАО «Газпром» резко сократил поставки газа в Украину для дальнейшего транзита европейским потребителям», – говорится в телеграмме Главы Украинского государства.

Как отмечает Президент Украины, «по состоянию на 23.00 5 января 2009 года российского природного газа было поставлено на восточную границу Украины 262 млн. м3, на 9.00 6 января – 93 млн. м3, а на 11.30 6 января – 73 млн. м3».

Значит, по мнению Виктора Ющенко, российская сторона намерена значительно сократить либо прекратить транзит российского природного газа по территории Украины европейским потребителям.

«Хочу поинформировать, что Украина использует для своих потребителей исключительно газ собственной добычи и газ, закачанный в украинские подземные хранилища, полностью оплаченный Украиной», – подчеркивает Президент Украины Виктор Ющенко.