Парасюк заявил, что спецслужбам нужно "физически уничтожить" Медведчука
Народный депутат Украины Владимир Парасюк на заседании общественного совета в Краматорске заявил, что нужно физически уничтожить лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
«Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы», - цитируют Парасюка Новости Донбасса.
Как отмечается, он также назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Медведчук.
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Парасюк также добавил, что следующим шагом действий участников блокады Донбасса станет полная "блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области".
Как сообщал УНИАН, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.
"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.
25 января ветераны АТО перекрыли железную дорогу Луганск – Попасная. 2 февраля ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут Донецкой области.
6 февраля в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР". Впоследствии в полиции области заявили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута.
11 января участники блокады Донбасса перекрыли дорогу Ясиноватая – Константиновка.