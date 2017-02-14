Парасюк заявил, что спецслужбам нужно "физически уничтожить" Медведчука

«Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы», - цитируют Парасюка Новости Донбасса.

Как отмечается, он также назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Медведчук.

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Парасюк также добавил, что следующим шагом действий участников блокады Донбасса станет полная "блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области".

Как сообщал УНИАН, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.

25 января ветераны АТО перекрыли железную дорогу Луганск – Попасная. 2 февраля ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут Донецкой области.

6 февраля в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР". Впоследствии в полиции области заявили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута.

11 января участники блокады Донбасса перекрыли дорогу Ясиноватая – Константиновка.