Высший совет правосудия не смог отстранить от должности Гречковского, который требовал полумиллионную взятку

Высший совет правосудия из-за отсутствия кворума перенес рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об отстранении от должности уличенного в вымогательстве 500 тыс. долл. члена ВРП Павла Гречковского на 15.00 22 февраля.

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Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Как пояснил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк, на сегодняшнем заседании присутствуют 14 из 15 членов ВРП. Для кворума необходимо 14 членов, но учитывая то, что Гречковский не может участвовать в разрешении ходатайства в отношении него, то кворума нет. Поэтому было принято решение о переносе рассмотрения ходатайства.

Как сообщал УНИАН, в обращении к ВРП Генпрокуратура ходатайствовала о приостановлении полномочий Гречковского сроком на 4 месяца.

***Осенью 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гречковский требовал 500 тыс. долларов за незаконное влияние на вынесение судебного решения. Также было задержано посредника - арбитражного управляющего, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов.

В свою очередь Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств против него ГПУ не имеет.

22 сентября 2016 года суд избрал Гречковскому меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.