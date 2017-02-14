Гройсман пообещал, что Украина проведет "Евровидение-2017" на самом высоком уровне

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что песенный конкурс "Евровидение" Украина проведет на самом высоком уровне.

Об этом он заявил на заседании Кабмина сегодня, 14 февраля, во время которого презентовал отчет о деятельности правительства.

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"Евровидению в Украине абсолютно ничего не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", – заявил премьер.

Также он заверил, что "все необходимые шаги для запуска Общественного вещания осуществляются".

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса «Евровидение-2017».

«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 млн грн из государственного бюджета, а город Киев – 200 млн грн, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях. Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017» в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НСТУ всех задач в рамках подготовки к «Евровидению-2017»», - утверждает вице-премьер.