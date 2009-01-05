Барак Обама прибыл в Вашингтон для подготовки инаугурации

Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон. Он приехал в столицу США для подготовки своей инаугурации, сообщает Associated Press.

Для переезда в столицу США Б.Обама впервые воспользовался самолетом ВВС США из особого президентского авиаотряда. Лайнер прибыл на базу Военно-воздушных сил, откуда Б.Обама направился в фешенебельную гостиницу Хэй-Адамс, которая находится напротив Белого дома.

6 января 2009г. на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США будут утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Формально именно это решение будет означать избрание Б.Обамы президентом США.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2009г.

Напомним, что в этот день Б.Обама и его супруга Мишель примут участие в десяти балах. Это на один бал больше, чем посетила чета Бушей во время последней инаугурации Джорджа Буша в 2005г.

РБК