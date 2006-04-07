Тимошенко назначила дату

Блок Юлии Тимошенко приглашает представителей блока “Наша Украина” и Социалистической партии Украины подписать соглашение о коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Блоком Юлии Тимошенко сформирована рабочая группа для ведения переговоров по созданию коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины 5-го созыва. В рабочую группу, в частности, вошли Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ.

Учитывая, что на выборах 26 марта Блок Юлии Тимошенко получил наибольшую поддержку избирателей среди других участников коалиции, БЮТ приглашает представителей блока „Наша Украина” и Социалистической партии Украины в составе их рабочих групп принять участие в переговорах 10 апреля 2006 года в 12.00 по адресу ул. Грушевского 18/2, кабинет №12.

10 апреля в 12.00 часа БЮТ готов предложить вариант соглашения о коалиции демократических сил к подписанию.

Тел. 462-57-50.

Как сообщал УНИАН, вчера Ю.ТИМОШЕНКО и лидер СПУ Александр МОРОЗ обвинили “Нашу Украину” в затягивании с формированием “помаранчевой” коалиции. Руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ отверг эти обвинения.

Решением Политсовета СПУ, представителями от СПУ в Рабочую группу по подготовке Соглашения о коалиции демократических сил утверждены председатель СПУ А.МОРОЗ, первый секретарь Политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ и член Политсовета СПУ, первый секретарь Одесского обкома СПУ Василий ЦУШКО.