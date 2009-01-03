Соколовский: Россия привнесла в газовые отношения политику

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что Россия привнесла в российско-украинские газовые отношения политическую составляющую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Это стыд, когда мы на весь мир… Когда в течение уже года не можем разобраться в таких прагматичных вещах взаимовыгодного, экономически обоснованного сотрудничества. Не было бы политики, было бы быстро (решен вопрос – УНИАН), но политику в этот процесс привнесла не украинская сторона. Если вы помните, кто и на каком уровне начинал шантаж, извините за такое выражение, это не была украинская сторона», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня Украине и России не нужно строить отношения на взаимных обвинениях и одной стране пиарится за счет другой.

«Почему-то российская сторона не говорит об огромных задолженностях других стран по линии поставок газа – только об украинской задолженности, прекрасно зная, в какой ситуации почти год была НАК «Нафтогаз Украины» и прекрасно зная, что украинская сторона в состоянии выполнить все обязательства по транзиту газа», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров российская сторона отказалась от реструктуризации проплат за поставленный в Украину газ.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина в переговорах с Россией демонстрирует открытую позицию. «Мы абсолютно открыто показываем наши расчеты, наши обоснования и наши технические возможности, чего не делает российская сторона, к большому сожалению», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.