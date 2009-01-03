Газпром: это даже не смешно

В "Газпроме" считают, что заявления о разбалансированности газотранспортной системы (ГТС) Украины - это результат безответственного подхода украинской стороны и нарушение обязательств.

"Заявления о разбалансированности газотранспортной системы Украины - это исключительно результат безответственного отношения к делу украинской стороной и нарушение собственных обязательств", - сказал журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Что касается заявления "Нафтогаза Украины" о том, что Украине за счет своих усилий удается стабилизировать ситуацию, это даже не смешно", - сказал он.

"Наши европейские партнеры фиксируют снижение давления на выходе из украинской газотранспортной системы", - напомнил он. "Цифры же, приводимые по этому поводу украинской стороной, не выдерживают критики", - сказал Куприянов, порекомендовав обращаться за действительными данными к европейским партнерам.

Куприянов отдельно привлек внимание к заявлению "Нафтогаза" в той части, которая касается гарантий бесперебойного и безаварийного транзита газа европейскими партнерам. "Эти "гарантии" сопровождены такими противоречивыми оговорками, что говорить о гарантиях или хотя бы деловом подходе не приходится", - подчеркнул он.

РИА "Новости"