Позиция Украины в газовом конфликте четко рассчитана

Позиция Украины, в частности правительства, в газовом конфликте четко рассчитана и отвечает интересам государства.

Об этом в комментарии УНИАН заявил политический аналитик консалтинговой группы «Политтех» Ярослав МАКИТРА.

“Правительство проявляет твердую позицию и демонстрирует решительность в отстаивании интересов Украины”, - отметил эксперт.

По его словам, “украинская власть в переговорах с российской стороной полностью отталкивается от договоренностей, достигнутых в Москве 2 октября и зафиксированных в двустороннем меморандуме о сотрудничестве”. “Вместо этого Россия предоставляет преимущество более привычному для себя методу – банальному шантажу”, - подчеркнул Я.МАКИТРА.

Он считает, что есть все основания надеяться на решение газового спора с максимальной выгодой для нашего государства. При этом эксперт напомнил, что правительство Украины уже продемонстрировало, как можно достичь поставленных целей, когда сумело добиться от Кремля письменного отказа от применения посредников в газовых поставках.

“В 2006 году наши соседи уже приостанавливали поставки газа. Сейчас Россия наступает на те же грабли, при этом нарушая ранее достигнутые письменные договоренности о поэтапном переходе на европейские цены”, - сказал Я.МАКИТРА.

По его оценке, “такими действиями Кремль, в лице “Газпрома” лишний раз демонстрирует всей Европе, что абсолютно прав был Отто фон Бисмарк, когда в свое время заявил, что договор с Россией не стоит даже бумаги, на которой он составлен”, - прибавил эксперт.