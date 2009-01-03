Партия регионов про газ, Россию, Ющенко, Тимошенко и катастрофу

В Партии регионов убеждены, что бездарная политика Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО представляет угрозу национальной безопасности государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

”Бездарная внутренняя и внешняя политика В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО несет непосредственную угрозу национальной безопасности государства”, - говорится в документе.

В Партии регионов отмечают, что в результате непрофессионализма правительства, бесконечных конфликтов между Президентом и премьер-министром глубокий экономический и политический кризис дополнился энергетической катастрофой.

”Занимаясь лишь ссорами и интригами, пытаясь любой ценой продлить свое пребывание у власти, они привели к тому, что Украине угрожает реальный экономический коллапс”, - считают в Партии регионов.

“Регионалы” отмечают, что в то время, когда весь мир пытается минимизировать последствия кризисных явлений, “помаранчевые” лидеры их только усиливают. “Отныне граждане Украины будут страдать не только от безработицы, инфляции и дороговизны, но и от холода”, - прогнозируют в Партии регионов.

В партии предостерегают, что цена на российский газ для Украины может превысить критическую границу. “В условиях отсутствия энергоносителей остановятся остальные предприятия, которые еще как-то выживали. Бюджет лишится одной из главных статей своего наполнения – платы за транзит газа в Европу”, - считают “регионалы”.

По их мнению, колоссальный вред нанесен международному авторитету Украины.

Также в Партии регионов убеждены, что откровенная антироссийская политика “помаранчевых” привела к росту напряженности не только в украинско-российских отношениях, но и на континенте в целом.

В Партии регионов отмечают, что в европейских столицах не хотят иметь дела с государствами, которые угрожают энергетической безопасности ЕС и являются источником напряженности в отношениях с Россией. Теперь даже те европейские правительства, которые не поддерживали проекты строительства новых газопроводов из России в обход Украины, могут изменить свою позицию, считают “регионалы”.

“Неумение или нежелание нынешней украинской власти договариваться со своим северным соседом может нести еще одну угрозу - поставить крест на европейской перспективе Украины. Европе не нужен новый член объединения, который вместо того, чтобы исполнять роль моста между ЕС и Россией, создает дополнительные проблемы во взаимоотношениях между Востоком и Западом”, - говорится в заявлении.

Партия регионов требует от Президента и премьер-министра сделать все, чтобы каждая семья в Украине была с теплом и с газом, а предприятия имели бы возможность нормально работать.

”Если власть не может этого обеспечить, она должна немедленно уйти в отставку”, - отмечают в Партии регионов.