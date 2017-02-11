Климкин обсудил задержание Жадана с белорусским министром

18:55, 11 февраля 2017
Политика
2099

Руководители внешнеполитических ведомств стран обсудили ситуацию по телефону.

Климкин позвонил белорусскому коллеге за задержания Жадана / фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

Читайте такжеЖадан заявил, что белорусские силовики не разрешили позвонить в посольство Украины

«Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничного номера Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. Силовики спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

Сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что МИД Украины готовит ноту протеста против задержания Жадана.

В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание Жадана в Беларуси
Теги: #Климкин#Жадан