Климкин обсудил задержание Жадана с белорусским министром

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

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«Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана», - написал он.

Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеєм для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 11, 2017

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничного номера Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. Силовики спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

Сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что МИД Украины готовит ноту протеста против задержания Жадана.

В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.