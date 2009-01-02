Ющенко опять просят сделать Бандеру Героем Украины

Всеукраинское объединение «Свобода» снова призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО присвоить проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», с таким призывом обратились 1 января участники факельного марша «Степан Бандера – национальный герой», посвященного 100-летию проводника Организации украинских националистов (революционной) Степана Бандеры и всем воинам ОУН-УПА, отдавшим свою жизнь борьбе за Украину.

Акция, организованная Киевской городской организацией ВО “Свобода”, началась в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, после чего сформированная колонна с факелами двинулась по бульвару Шевченко и Крещатику к Майдану Незалежности, где прошел митинг.

Около двух тысяч киевлян с национальными и националистическими флагами с факелами в руках прошлись по центральным улицам Киева с лозунгами: «Бандера, Шухевич – наши герои, они воевали за нас с тобой!», «Бандера – Вождь!», «ОУН-УПА – государственное признание!», отметили в пресс-службе.