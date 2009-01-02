Чехия, Словакия и Австрия заявляют, что получают газ в полном объеме

Сегодня, 2 января, чешский газовый оператор RWE Transgas сообщил, что дневные поставки газа в страну остаются на прежнем уровне.

Об этом передает РИА «Новости».

Представитель главной газовой компании Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) также подтвердила, что прекращение поставок российского газа в Украину не повлияло на объемы его транзита в Европу - давление в трубах в норме, поставка «голубого топлива» осуществляется в полном соответствии с контрактом.

Как сказала представитель SPP Дана КРСАКОВА, уменьшения запасов газа в Словакии не произошло. "Eustream, подразделение SPP, занимающееся транзитом газа, функционирует без каких-либо проблем", - заверила она.

Кроме того, австрийский нефтегазовый концерн OMV также получает газ из России через Украину в полном объеме, сообщила представитель пресс-службы компании Михаэла ХУБЕР.

"Никаких изменений в объемах поставок нами с Нового года не зафиксировано. Пока все поставки идут по плану ", - сказала она.

Как сообщалось, сегодня, 2 января, официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, идущего по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в Европу.

"Украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

C 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

Вместе с тем глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР 1 января заявил, что «в связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставок газа в 2009 году по цене 250 долларов, «Газпром» будет осуществлять поставку газа в Украину с января по рыночной европейской цене - 418 долларов за тысячу кубометров». (В 2008 году Украина платила 179,5 долл. за тысячу кубометров газа).