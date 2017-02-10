Посол Украины в Британии согласилась дать интервью Грэму Филлипсу, если он придет в СБУ

Филлипс через Twitter подал запрос в посольство на проведение интервью с Натальей Галибаренко. В посольстве в ответ не без иронии предложили записать интервью в Киеве по адресу улица Владимирская, 33 - в здании Службы безопасности Украины.

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Ответ посольства он расценил как угрозу своей жизни. "Ответ на запрос в посольстве Украины в Лондоне об интервью мне, как независимому журналисту, было угрозой. Украина не является серьезной страной", - возмутился Грэм.

.@GrahamWP_UK We are ready to set up your “interview” in Kyiv – 33 Volodymyrska Street – Security Service of Ukraine https://t.co/OetMxzy95Ipic.twitter.com/7oWs61nbEV — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 9, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее артиллеристы ВСУ использовали видеорепортаж Филлипса для уничтожения позиций террористов близ Светлодарской дуги.