Посол Украины в Британии согласилась дать интервью Грэму Филлипсу, если он придет в СБУ

18:30, 10 февраля 2017
Политика
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Посол Украины в Великобритании назвала условие, при котором даст интервью скандальному прокремлевскому пропагандисту Грэму Филлипсу - и ему это условие не понравилось.

Філіпс розуміє, що візит до СБУ для нього обернувся би проблемами / Фото twitter.com/GrahamWP_UK

Филлипс через Twitter подал запрос в посольство на проведение интервью с Натальей Галибаренко. В посольстве в ответ не без иронии предложили записать интервью в Киеве по адресу улица Владимирская, 33 - в здании Службы безопасности Украины.

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Ответ посольства он расценил как угрозу своей жизни. "Ответ на запрос в посольстве Украины в Лондоне об интервью мне, как независимому журналисту, было угрозой. Украина не является серьезной страной", - возмутился Грэм.

Как сообщал УНИАН, ранее артиллеристы ВСУ использовали видеорепортаж Филлипса для уничтожения позиций террористов близ Светлодарской дуги.

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Теги: #Британия#дипломатия#СМИ#Twitter