Прокремлевский пропагандист Филлипс оправдался за то, что помог ВСУ уничтожить позиции боевиков близ Светлодарска (видео)

15:08, 04 января 2017
Война
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Скандальный прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс заявил, что он якобы "сообщает факты" о ситуации на Донбассе.

Филлипс выдал позиции террористов / Скриншот

Так он попытался оправдаться после того, как артиллеристы ВСУ использовали его видеорепортаж для уничтожения позиций террористов близ Светлодарской дуги.

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"Моя работа заключается сообщении фактов", - написал Филлипс на своей странице в Twitter.

Также пропагандист обвинил Bellingcat, волонтеры которого "пытаются остановить" Филлипса при помощи "грязной игры".

Ранее волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что пропагандист оказал услугу ВСУ, опубликовав видео, снятое во время боев под Светлодарском.

 

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Теги: #ВСУ#бои#Светлодарск#Филлипс