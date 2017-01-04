Прокремлевский пропагандист Филлипс оправдался за то, что помог ВСУ уничтожить позиции боевиков близ Светлодарска (видео)

Так он попытался оправдаться после того, как артиллеристы ВСУ использовали его видеорепортаж для уничтожения позиций террористов близ Светлодарской дуги.

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"Моя работа заключается сообщении фактов", - написал Филлипс на своей странице в Twitter.

My work is about reporting facts, on the other side, there's Bellingcat etc who will play dirty to try to stop me - https://t.co/zsIVczvuzh — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) January 4, 2017

Также пропагандист обвинил Bellingcat, волонтеры которого "пытаются остановить" Филлипса при помощи "грязной игры".

It's an information war,however @EliotHiggins@JulianRoepcke etc have decided to make it a dirty one.That won't win- https://t.co/zsIVczvuzh — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) January 4, 2017

Ранее волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что пропагандист оказал услугу ВСУ, опубликовав видео, снятое во время боев под Светлодарском.