Собранные голландскими активистами подписи за референдум по ассоциации с Украиной никто не проверял - СМИ

Об этом стало известно благодаря запросу нидерландского телеканала RTL к Министерству внутренних дел страны, сообщает "ЕвроПравда".

В Избирательном комитете Нидерландов подтвердили, что имена в списке тех, кто якобы поддержал проведение референдума, только проверили на наличие среди зарегистрированных избирателей страны. Но подлинность их подписей никто не проверял.

"Нидерландский закон относительно референдумов не требует верификации подписей", - сказала представитель избиркома Хелен Хёрманн.

"Когда мы оценили закон, мы выразили обеспокоенность процессом. Но невозможно проверить подписи, потому что их никогда не вносили в избирательную систему", - пояснила она.

Избирком посоветовал правительству использовать национальную систему электронной идентификации, известную под названием DigiD, чтобы проверить заявку о проведении референдума. Но, по словам Хёрманн, совет проигнорировали.

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Напомним, во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение с рекомендацией принять закон, ратифицирующий Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В тексте законодательного предложения идет речь о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года о ратификации Соглашения об ассоциации вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законодательной инициативы.

Для окончательного принятия эта инициатива должна быть поддержана Сенатом, так называемой Первой палатой.