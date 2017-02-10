Гройсман призывает мировых партнеров сформировать "План Маршалла" для трансформации Украины

Об этом он заявил во время Конференции высокого уровня «Поощрения и направления: Перезагрузка украинских реформ» в Брюсселе, сообщает правительственный портал.

Глава правительства отметил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине "Маршалл-план". В феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

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Как тогдашний вице-премьер-министр, Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

"Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем могут помочь дружественные мировые, европейские партнеры, – это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать вместе, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня пострадали", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, перестройка, переориентация, в том числе экономики, должна быть очень быстрой.

Справка. План Маршалла (англ. European Recovery Program, Marshall Plan) — программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (начала действовать в апреле 1948 года).