Гройсман хочет провести аудит консультативной помощи Украине

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе во время конференции, посвященной экономическому развитию Украины, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мне кажется, что надо сделать аудит всей экспертной помощи, которую мы имеем из разных стран мира. И я думаю, что тех ресурсов, которые сегодня наши партнеры тратят на таких консультантов, может хватить для того, чтобы начать формирование качественного плана Маршала для Украины", - сказал Гройсман.

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При этом он выразил мнение, что в Украине "консультативной помощи более, чем достаточно". "Я считаю, надо делать аудит, определять приоритеты и двигаться дальше. Конечно, есть ряд важных консультационных институтов и советники, которые действительно нам помогают", - добавил украинский премьер.

По убеждению Гройсмана, это - "очень важный вопрос". "Я - за аудит и пересмотр, который должен быть направлен на эффективность этой поддержки", - подчеркнул он.