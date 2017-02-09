В МИД Польши заявляют, что отношения с Украиной не должны быть заложником прошлого

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что отношения между Украиной и Польшей не должны быть заложником прошлого.

Об этом сообщается в микроблоге МИД Польши в Twitter.

Однако, в МИД все же заявили, что и полностью обойти вниманием исторические вопросы все же не могут.

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«Ващиковский об отношениях с Украиной: «На пути поддержки Украины в ее усилиях в проведении реформ и проевропейской политики мы не оставляем без внимания исторические вопросы. Однако в то же время мы не хотим, чтобы наши двусторонние отношения стали заложником прошлого», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской".

В октябре 2015 года были сняты ограничения по секретности документа. При этом, по словам нынешнего главы польского МИД Витольда Ващиковского, с помощью документа, тогдашние чиновники надеялись поднять репутацию на Западе.